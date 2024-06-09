Россия должна стать ковчегом спасения для украинцев, сбежавших на Запад – Скориков

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Россию нужно сделать местом спасения для украинцев, бежавших от безысходности на Запад.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, мы могли предложить именно сейчас образ России как ковчега, места спасения для украинцев на фоне звериной беспредельной мобилизации, которая проводится на Украине, и которой пугают до 10 млн граждан, находящихся за пределами страны на Западе. Такой образ важен для русских, для обманутых русских, считающих себя украинцами, для тех, кто испугался, для собирания русофилов со всего мира», – сказал Скориков.

По его словам, в Институт стран СНГ обращается много украинцев, которые были вынуждены бежать от войны на Запад, потому что в Россию через линию фронта их не выпускали. Есть также обращения от «прозревших».

Скориков привел в пример опыт Сербии, где российские релоканты стоят на антигосударственных позициях, а беженцы с Украины – «наши люди».

При этом, по словам эксперта, на Западе украинцев принимают лучше, чем в России, где «украинский паспорт – это приговор, угроза национальной безопасности». Скориков пошутил, что «единственный способ спасения для украинца – мобилизоваться в ВСУ и вызвать «Волгу».

Он напомнил, что России нужны рабочие руки. Кроме того, принимая украинцев, она таким образом ослабит мобилизационный ресурс Украины.

Скориков признал, что украинцы могут приезжать и «с фигой в кармане», но призвал просвещать таких беженцев. Нужна система фильтрации, проверки на полиграфе, система заявлений об отказе от украинского гражданства и анкетирование, как в странах Запада.