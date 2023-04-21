Россия должна вернуть Одессу и Приднестровье, – российский чиновник

Россия должна вернуть себе земли исторической Новороссии, освободив от гнёта бандеровцев Одессу и Приднестровье.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Константинова, любая заморозка на полпути приведет лишь к отсрочке конфликта.

«Я возвращаюсь к вопросу спецоперации – это волнует нас, крымчан, очень сильно, волнует, я думаю, всех россиян – где та мера, когда мы скажем, что «достаточно, мы выполнили все задачи спецоперации и сформировали себе безопасность»?

Конечно, Одесса, вся Новороссия – это историческая зона влияния Российской империи, и в этом плане мы не можем ничего поменять, так и должно оставаться. Любое прекращение спецоперации или остановка на любых других границах – сегодня понятно любому человеку, что это временное явление и будет обязательно использовано как слабое место в дальнейшем для противостояния и вооруженной борьбы с Российской Федерацией.

Поэтому только организация Черного моря – сделать его внутренним морем Российской Федерации, забрать свои естественные владения, замкнув их на Приднестровье, сформирует необходимый запас прочности для страны и сделает ее более безопасной от любого дальнейшего противостояния с Западом, который не оставил за тысячелетие своей идеи глобально уничтожить Россию», – заявил Константинов.