 

Россия должна воспитывать Запад, как собаку Павлова

Елена Острякова .  
13.07.2023 21:34
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина


России нужно «отбросить стыдливость» и ввести государственные санкции против отдельных западных энергетических компаний.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно «отбросить стыдливость» и ввести государственные санкции против отдельных западных энергетических компаний. Об...

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«Нужно западный политический класс воспитывать по принципу собаки Павлова – вырабатывать условные рефлексы. Они неделями и месяцами обсуждают санкции против России. Парламенту и правительству можно за это время подготовиться и на следующий день после объявления очередного пакета санкций объявить какие-то очень болезненные наши санкции. У европейских крикунов должно быть ощущение, что, когда они кричат «давайте сделаем больно России», думая, что Россия делать больно им не будет, этого ощущения безнаказанности у них быть не должно», – сказал Алабужин.

Начать он предлагает с «Нафтагаза Украины», который еще в 2021 году затеял череду процессов против России в международных судах.

«Мы и так действуем, особенно «Газпром», в условиях, близких к экстремальным. И если украинское государство, с которым мы находимся в конфликте, и украинская компания «Нафтогаз», испытывающая враждебное чувство к российскому государству, не проявляют никакой договороспособности, то нужно санкции ввводить. Там убыток будет небольшой, но когда уже почти все горшки побиты, еще один горшок…», – сказал Алабужин.

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