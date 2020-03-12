12.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, История, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Россия должна заплатить Лукашенко за право белорусов на «Бессмертный полк»




Оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» в Белоруссии уже трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома.

Об этом радостно сообщает белорусское оппозиционное издание «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документы на регистрацию были поданы руководителями «левопатриотических общественных объединений Беларуси, которые создали координационный совет «Единство».

В первый раз организаторы «Бессмертного полка» из Оргкомитета Белорусской коммунистической партии трудящихся сочли отказ необоснованным и 30.01.2019 направили в адрес президента Республики Беларусь как гаранта Конституции коллективное письмо с просьбой помочь общественным организациям.

После коммунисты подали жалобу в Минский городской суд, который поддержал отказ. Организаторы посчитали, что пойдут до конца и 12.04.2019 подали апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Беларусь. Там тоже получили отказ.

Бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич полагает, что белорусские власти могут использовать «Бессмертный полк» для торга с Россией.

«Настойчивые однако и наивные. Не понимают, бедолаги, что их регистрация возможно только в режиме ассиметричного обмена с РФ. То есть дальнейшей реализации «лозунги в обмен на деньги». Причём, в данном случае, на большие, очень большие деньги», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

В 2019 году акция «Бессмертный полк» состоялась в Витебске, хотя и не была согласована городскими властями. Участники прошли с портретами своих предков порядка 150 метров.

Власти Минска согласовали «Бессмертному полку» сразу два маршрута, но организаторы были вынуждены выбрать короткий (всего 251 м). Это связано с тем, что на длинном маршруте необходимо было оплатить услуги полиции. Счет оказался неподъемным.

В обеих акция приняло участие по тысяче человек.

В провинциальных белорусских городах власти не препятствовали прохождению «Бессмертных полков».

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