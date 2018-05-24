24.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Политика, Россия, США, Украина

Россия должна защитить ЛДНР от «джавелинов» – эксперт


Россия должна серьезно отнестись к поставкам американских противотанковых комплексов «Джавелин» и предоставить ЛДНР современные средства защиты.

Такое мнениев эфире телеканала «Россия-1» высказал военный эксперт Семен Багдасаров

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«Не нужно недооценивать поставки «джавелинов». Это хорошее вооружение. Ставка делается на эффект неожиданности. В Афганистане он привел в свое время к тому, что правительственная авиация не летала.

На небольшой территории двух республик ставка будет делаться на это же. Сосредоточение «джавелинов» в одном месте, нанесение ударов, после чего, по их мнению, должен произойти шок. Нужны поставки современных средств защиты», – сказал Багдасаров.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», по условиям США Украина не может использовать полученные американские комплексы «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.

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