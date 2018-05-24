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Россия должна защитить ЛДНР от «джавелинов» – эксперт
Россия должна серьезно отнестись к поставкам американских противотанковых комплексов «Джавелин» и предоставить ЛДНР современные средства защиты.
Такое мнениев эфире телеканала «Россия-1» высказал военный эксперт Семен Багдасаров
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«Не нужно недооценивать поставки «джавелинов». Это хорошее вооружение. Ставка делается на эффект неожиданности. В Афганистане он привел в свое время к тому, что правительственная авиация не летала.
На небольшой территории двух республик ставка будет делаться на это же. Сосредоточение «джавелинов» в одном месте, нанесение ударов, после чего, по их мнению, должен произойти шок. Нужны поставки современных средств защиты», – сказал Багдасаров.
Как ранее сообщал «Политнавигатор», по условиям США Украина не может использовать полученные американские комплексы «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.
Метки: мнение, Семен Багдасаров
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