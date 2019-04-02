Россия допускает ошибку, рассматривая Украину как государство

02.04.2019

Украина представляет собой управляемую извне территорию, накачанную русофобской идеологией.

Такое мнение высказывает российский военный эксперт Александр Жилин, которого цитирует “Комсомольская правда”.

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“На Украине был чудовищный ряд кандидатов. Он выглядел как медицинский список тотальной государственной шизофрении. Но американцы не для того вложили миллиарды долларов в соседнюю с нами страну, чтобы с помощью демократических процедур кто-то отнял власть у колониального правительства. Мы делаем ошибку, когда рассматриваем Украину как государство – а это управляемая внешне территория, накачанная русофобией, которую держат как ресурс противостояния англосаксов с Россией. Кого бы ни избрали – ничего принципиально не изменится”, – убежден Жилин.

В свою очередь ветеран группы спецназначения «Вымпел» Валерий Киселев полагает, что в сравнении с Порошенко шоумен Зеленский, лидирующий после первого тура, – это меньшее зло.

“Порошенко уже прошел все стадии отношений с Россией. Потому с ним все ясно. А с Зеленским еще неизвестно, как там будет. Он еще не успел наделать столько ошибок. Он – меньшее из двух зол. И у меня нет сомнений, что Зеленский во втором туре выиграет – слишком много людей на Украине Порошенко ненавидят. Они пойдут голосовать против из чувства протеста”, – полагает Киселев.