«Россия довлеет – у нас ситуация национального бедствия» – украинский книгоиздатель

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российский информационный продукт в любом своём проявлении довлеет над Украиной, которой нечего ему противопоставить, кроме «любви к своей стране и патриотизма».

Об этом говорили участники проходящего в Киеве форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2018 год, закупка для библиотек – 121 миллион гривен, 2019 год – 87 млн. гривен, 2020 год– 48 млн. гривен, и этот год – 50 млн. гривен. По сравнению с 2018 годом уровень инфляции в отрасли составил почти 45%, то есть, эти деньги, 50 миллионов – ещё на 45% меньше. За это же время уровень закупок книг местными бюджетами упал почти втрое. Понятно, что прошлый и этот год – кризисные, но всё равно, прошлый год был худший в отрасли с 1999 года, а у этого отмечается падение на 30% , то есть, у нас ситуация национального бедствия в книжной отрасли», – рассказал гендиректор издательства «Фолио» Александр Красовицкий.

При этом основной проблемой он назвал поток книг из России.

«В 2016 году был принят закон о лицензировании ввоза книг из России, но это только фильтр от антиукраинской литературы. На сегодня за это время выдано 35 тысяч разрешений, а запрещено к ввозу 370 названий книг», – переживает издатель.

В свою очередь, первый замминистра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев пожаловался, что конкурировать на книжном рынке с Россией без колоссальных инвестиций просто невозможно.

«Всё попереводить на украинский язык – это дорого, мы же понимаем, что в это надо вкладывать, что это элемент национальной безопасности, и этому надо следовать, но нет сейчас достаточно денег. И если само «Фолио» способно несколько книг перевести, издать, но всё равно они ориентируются на рынок, всё равно это коммерческая организация, которая стремится потом эти книги продать, окупить их. Поэтому проблемы с переводом технических книг, проблема с переводом дорогих книг, с дорогими авторскими правами. Проблема экономики – одна из главных. И тут мы переходим к проблеме глобализации и борьбы с ней. Локально, к сожалению, российский информационный продукт в любом виде, он по законам глобализации довлеет над Украиной, давит её. И тут противопоставлять ему можно только – или любовь к своей стране, патриотизм, или переведение этого вопроса в плоскость национальной безопасности, опять-таки, через патриотизм, или через мощное государственное и экономическое инвестирование в эту сферу», – сокрушался Карандеев.

Почему невостребованная украинская литература начнёт продаваться лучше, если её станет больше, Карандеев не пояснил.