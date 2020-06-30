Россия довольна: Германия и США превращаются во врагов

30.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Продолжают обострятся отношения между Берлином и Вашингтоном из-за российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза Вашингтона наложить санкции на европейских партнеров «Газпрома», участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», вызвала ответную и весьма жесткую реакцию со стороны главного российского союзника по этому проекту — Германии. В Берлине пригрозили наложить ответные ограничения на торговые отношения с Соединенными Штатами и предложили присоединиться к ним другим участникам ЕС», – отмечается в статье.

По словам главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, правительству Германии и других стран ЕС необходимо продумать ответные действия на планы США по расширению санкций против СП-2 и самим ввести ограничения против американских компаний – обложить дополнительными налогами поставки сжиженного газа из США.

Столь резкий ответ Германии объясняется тем, что Вашингтон намерен предъявить претензии не только частным инвесторам, вложившим деньги в создание газовой магистрали, но и немецким федеральным службам.

В свою очередь руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев подчеркивает, что Европа заинтересована в российском сырье, а Германия, которая является центром экономической системы Евросоюза, готова любыми способами способствовать завершению проекта, поэтому «Северный поток-2» будет достроен.

«Позиция США по российскому газопроводу никак не связана с экономикой: Вашингтон преследует чисто политические цели. Для Москвы сложившаяся ситуация выгодна. Обоюдные претензии Германии и США, поводом для которых служит «Северный поток – 2», способны вернуть диалог Москвы и Берлина в конструктивное русло и дать новую жизнь идее ослабления Североатлантического альянса», — полагает Разуваев.