«Россия – это мы»: Фарион потребовала переименовать государство

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Новости Украины

Украина должна через Верховную раду переименовать Россию и вернуть себе название Русь.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фарион, нынешнее название Российской Федерации якобы было похищено у Украины в 1721 году императором Петром I.

«Основное воровство, которое произошло в нашей истории – это украденное название нашего государства. Историческое название нашего государства первично Русь, хотя параллельно употребляли и название Украина. Так вот, в 1721 году Петр I это наше историческое название Русь в греческом варианте Россия украл. И до сих пор это является названием этого государства. Что это все означает для нас? Что немедленно нужно регистрировать в Верховной раде постановление об изменении исторического названия этого государства – дикаря и варвара», – заявила Фарион.