«Россия – это семья и будущее. Украина предлагает только смерть» – глава ВГА Запорожской области

25.07.2022  20:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 862
 
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Киев заблокировал для жителей освобождённых от ВСУ территорий Украины выдачу любых документов, кроме свидетельств о смерти.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев заблокировал для жителей освобождённых от ВСУ территорий Украины выдачу любых документов, кроме свидетельств...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«С первого же дня СВО режим Зеленского искусственно заблокировал любую выдачу документов, касающихся свидетельств о рождении, свидетельств о браке и прочих необходимых документов для нормальной жизни людей. При этом выдавались от Украины только свидетельства о смерти», – рассказал глава администрации Запорожской области.

Он отметил, что в отличие от украинских реалий, Россия – созидательная сила.

«Обратите внимание, какой глубокий символизм: режим Зеленского или Украины предлагает только свидетельства о смерти, а Россия предлагает и свидетельства о браке, и свидетельства о рождении, что лишний раз доказывает – нынешний режим постукраинского пространства предлагает людям только смерть и несёт только смерть, а Россия – это семья, это будущее, это жизнь.

Количество желающих у нас большое. Все написали заявления, и по мере возможности все они получают данные документы, естественно, государственного образца РФ, и получают те же права, те же льготы, те же возможности, как маленькие россияне», – объяснил Рогов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть