Киев заблокировал для жителей освобождённых от ВСУ территорий Украины выдачу любых документов, кроме свидетельств о смерти.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первого же дня СВО режим Зеленского искусственно заблокировал любую выдачу документов, касающихся свидетельств о рождении, свидетельств о браке и прочих необходимых документов для нормальной жизни людей. При этом выдавались от Украины только свидетельства о смерти», – рассказал глава администрации Запорожской области.

Он отметил, что в отличие от украинских реалий, Россия – созидательная сила.

«Обратите внимание, какой глубокий символизм: режим Зеленского или Украины предлагает только свидетельства о смерти, а Россия предлагает и свидетельства о браке, и свидетельства о рождении, что лишний раз доказывает – нынешний режим постукраинского пространства предлагает людям только смерть и несёт только смерть, а Россия – это семья, это будущее, это жизнь.

Количество желающих у нас большое. Все написали заявления, и по мере возможности все они получают данные документы, естественно, государственного образца РФ, и получают те же права, те же льготы, те же возможности, как маленькие россияне», – объяснил Рогов.