Россия еще будет праздновать день объединения с Украиной – Арестович

По итогам этого конфликта Россия не будет праздновать день победы над Украиной, но установит день скорби по этой войне, а также будет отмечать день объединения с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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