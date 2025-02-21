Россия еще будет праздновать день объединения с Украиной – Арестович
По итогам этого конфликта Россия не будет праздновать день победы над Украиной, но установит день скорби по этой войне, а также будет отмечать день объединения с Украиной.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поверьте, они сумеют сыграть в игру, которая называется «мы очень скорбим по этой войне и спасибо что мы разгромили фашистов, освободили украинский народ из лап националистов, и теперь он может жить свободно. И даже в ЕС может вступать». Они заводят нас ловушку прекрасно зная, что ни в какой ЕС нас не примут. Но смотрите, они разрешение дали, когда нам говорят: «Россия хочет нас полностью заграбить и сделать своей частью, уничтожив украинский народ», они говорят: «Вступайте в ЕС, мы за то, чтобы Украина была в ЕС, пожалуйста». Вот и все.
И будет день скорби по поводу этой войны, и будет день единства, и день победы они не будут праздновать. Они будут говорить примерно следующее, что «мы выполнили тяжелейшую черновую работу, вырвав из лап нацистов наш братский народ. Теперь все иначе. Совместно с американцами, спасибо Трампу, что он смог». Все будет так, а вот абсолютными лузерами, не способными к гибкому поведению, гибкой стратегии будем мы, пока у нас не сменится военно-политическое руководство», – заявил Арестович.