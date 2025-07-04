Россия еще даже не спотыкается и может продолжать воевать – Луценко

Положение дел в России таково, что говорить о прекращении боевых действий на Украине не приходится. Она еще даже не спотыкается, не говоря о том, что может упасть.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова LIVE» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, президент России Владимир Путин уверен, что его войска могут продвигаться и дальше.