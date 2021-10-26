«Россия еще не использовала весь арсенал невоенных средств против Украины» – Погребинский

26.10.2021 10:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина стала самым враждебным государством по отношению к Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Погребинского, при этом, очевидно, что военного потенциала Украины не хватит для противостояния с РФ.

«Украина стала самым враждебным к России государством. Несмотря на то, что в России есть такой статус государств, которые записаны во враждебные, например, Чехия туда входит, но понятно, что Чехия очень далеко не такая враждебная страна, как Украина», – заявил Погребинский.

Эксперт также подчеркнул, что РФ еще не использовала все невоенные меры воздействия на Украину.

«Всем понятно, что что ни укрепляли бы в обороноспособности Украины, противостоять российской военной машине всерьез Украина не может, всем разумным людям понятно… Я вам хочу сказать, до сих пор Российская Федерация даже приблизительно не использовала весь невоенный арсенал возможностей влияния на украинское руководство», – подчеркнул Погребинский.