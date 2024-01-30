Россия еще не начинала настоящую войну – Арестович

Россия все еще пытается договориться с Западом и выполняет некоторые его рекомендации.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, покинувший страну после своей отставки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас выдают Путина и россиян современных за хладнокровных чудовищ, которые все рассчитали еще в 1895 году, как они будут крушить Европу и так далее. Но я вам хочу напомнить, что Путин до сих пор выполняет рекомендации МВФ в экономике, И Греф у него – директор «Сбербанка». В России либеральная составляющая почище, чем в Украине. И там есть ура-патриоты, которые такие правильные, традиционалисты, которые говорят: «Давайте зачистим всю эту либеральную сволочь наконец-то и по-настоящему начнем обращаться с Западом». А другие говорят: «Да нет, давайте с этим Западом заговорим, договоримся в том или ином варианте». Их голос достаточно силен, одна из башен Кремля очень либеральная, да и Путин – либерал прозападный», – сказал экс-советник ОП.

«Поэтому Россия по-настоящему войну еще не ведет. Я знаю, что это очень обидно прозвучит для украинцев и для нас для всех, которым летят на головы ракеты, но я говорю с точки зрения Запада. Она не ведет войну. Для нас она ведет полноценную войну, но для Запада она не ведет полноценную войну, поскольку она все еще выполняет некоторые рекомендации Запада и все еще хочет договориться», – заявил Арестович.