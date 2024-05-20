Россия еще не вводила основные силы на Харьковском направлении

Те, кто говорит, что наступление российских войск в Харьковской области захлебнулось, допускают серьезную ошибку.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельные эксперты говорят, что сейчас оно [наступление] захлебнулось и тому подобное. Это информация из области информационных войн и информационной пропаганды. Дело в том, что противник еще не вводил основные силы, он воюет только передовыми силами.

Вот на Волчанском направлении они бросили в бой четыре батальона. Это чуть больше полка. Потом 12 числа ввели дополнительные силы, а потом, после 20 числа, начнется ввод основных сил. Они уже накапливают основные силы и будет ввод. Сейчас занимается плацдарм, и потом они ударят», – заявил Стариков.