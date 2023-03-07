Россия еще не вводила свои резервы и даже не начинала наступление – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
07.03.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Широкомасштабного наступления российской армии еще не происходило – пока идут тактические бои местного значения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Широкомасштабного наступления российской армии еще не происходило – пока идут тактические бои местного значения....

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«Наступление российских войск еще не начиналось. С учетом того, что резервы российских войск находятся за пределами территории Украины, потому о наступлении пока еще рано говорить. Идут бои местного значения – не больше, не меньше. Русские пытаются добиться тактических успехов на определенных участках и также прощупывают наши возможности по обороне, ищут наши слабые места.

О наступлении в том понимании, как широкомасштабное наступление российской армии, речь пока еще не идет», – заявил Кривонос.

При этом генерал подчеркнул, что ВС РФ могут атаковать как вглубь территории Украины с харьковского и запорожского направлений, так и осуществить прорыв границы через ряд северных областей с территории Белоруссии.

«Для русских сказочная мечта – это наступление с двух направлений: с запорожского и с харьковского, замкнуть кольцо окружения наших войск на территории Донецкой и Луганской областей в районе Павлограда. Это мимо Запорожья и Харькова. Такая у них мечта, и они будут пытаться ее осуществить. Это один из вариантов наступления.

Когда нам рассказывают, что не нужно обращать внимания и нужно забыть про Белоруссию, я бы не был таким оптимистичным. Те резервы, которые они имеют, они в любой момент достаточно быстро могут перебросить на территорию Республики Беларусь и начать наступать со стороны Сумской, Черниговской областей, а также Житомирской, Ровенской и Волынской».

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