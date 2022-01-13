Россия ещё не заплатила за своё поведение – экс-министр Януковича

13.01.2022  16:23 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поскольку Россия до сих пор не понесла серьёзного наказания за свои действия в Южной Осетии и Донбассе, Москва может решиться на новую войну.

Об этом в эфире в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил экс-министр иностранных дел Украины (времен президентства Виктора Януковича) Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Россия до сих пор не понесла серьёзного наказания за свои действия в Южной...

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«Когда серьёзные политики и профессионалы на Западе анализируют ситуацию, они должны учитывать не только возможности РФ начать большую войну против Украины – эти возможности очевидны.

Но второй фактор – то, каким образом поведение в предыдущие годы может быть проекцией на нынешнюю ситуацию. От 2008 года, через 2014 год мы видим, что готовность перейти до силовых методов существует», – сказал Грищенко.

«Более того, предыдущий опыт показывает, что Россия не заплатила какой-то значимой цены за такое поведение. А, значит, если складывается их возможности, потенциал, вместе с историей практического применения Вооруженных сил, то появляется задача предотвратить соединение этих двух факторов, и началась большая война», – сумбурно попытался сформулировать свои измышления бывший министр.

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