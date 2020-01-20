Россия ещё подождёт с принуждением Белоруссии и Украины к адекватному поведению – политологи

20.01.2020, Москва, Максим Карпенко

С назначением на должность премьер-министра России Михаила Мишустина не произойдет кардинальных изменений в отношениях России с Белоруссией и Украиной.

Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» сообщили эксперты.

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Так, по словам политолога, главы национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдана Безпалько, Россия продолжит требовать от Украины выполнения «Минских соглашений», а официальный Киев не станет отказываться от взятого курса на политику дерусификации.

«Сейчас момент маленькой политической неопределенности. Но я думаю, что существенных изменений на украинском направлении не будет. Скорее всего, по-прежнему, Россия будет стремиться к тому, чтобы стороны опирались на «Минские соглашения». Вероятнее всего, Россия не будет идти на уступки Украине, которые она требует во все большем и большем объеме.

Конечно, можно предполагать, что в дальнейшем будет наращиваться паспортизация Донбасса, интеграция его с Российской Федерацией и, возможно, ряд еще каких-то инициатив. С украинской стороны мы видим тоже, в связи со сменой правительства и президента, особых изменений не произошло – бои по-прежнему идут, хоть и малой интенсивности.

В данной ситуации, скорее всего, существенных изменений не будет. Возможно, будет некое очень легкое потепление, но вряд ли оно будет связано именно со сменой правительства – нам навязали пятилетний договор по поставкам газа на Украину. Это снизило социальную напряженность на Украине и, главное, – предвосхитило возможное повышение цен на коммунальные услуги аж в четыре раза.

Потому сейчас на Украине ожидается некое стремление к тому, чтобы снизить напряженность в отношениях с Россией, о чем недавно говорил сам президент Зеленский. Но при этом, Украина остается такой же, какой была при Порошенко. Те процессы, которые запустил Петр Порошенко, они сейчас продолжают ход. Это и украинизация, уничтожение русских школ, милитаризация и так далее. Так что я бы очень осторожно говорил о возможных сценариях», – заявил Безпалько.

Политический обозреватель, эксперт по российско-белорусским отношениям Юрий Баранчик, отметил, что Россия при новом премьере попытается вывести из тени процесс поставок в Белоруссию энергоресурсов и продолжит услилия по объединению двух стран в Союзное государство.

«Отношения не изменятся, они станут более прагматичными. Дело в том, что Мишустин в своей предыдущей должности имел очень сильный прагматизм в отношении выплаты налогов, игорного бизнеса и так далее. Мы видим, что в Белоруссии есть некая серая зона в поставке нефти, которая не приносит той прибыли в бюджет России, которая могла бы быть, если бы поставки шли через порты, допустим, Новороссийский, а не через белорусский НПЗ.

Поэтому, я думаю, что ожидать каких-то продавливаний с российской стороны не имеет смысла. Будет, наоборот, ужесточение позиций – то, что уже демонстрируется в отношении интеграции. Белорусское руководство не идет на углубление, потому я думаю, что будет возобладать прагматичный подход», – заявил Баранчик.

Политолог Армен Гаспарян также заявил, что не видит никаких предпосылок для изменений на украинском и белорусском направлениях.

«Я склонен полагать, что со стороны России никаких изменений ни на украинском, ни на белорусском контуре в краткосрочной перспективе, да даже, наверное, в среднесрочной не произойдет. Я вообще считаю, что Сергей Лавров с вероятностью в очень много процентов, сохранит свой пост.

Плюс, не было ни единого изменения президента страны о том, что будет что-то пересматриваться на этом кейсе. Другой вопрос, что если с Белоруссией отношения весьма стабильно развиваются, несмотря на некоторые ежегодные декабрьские демарши Александра Григорьевича Лукашенко, но это сезонное колебание, к которому уже все привыкли, то на Украине все не так уж и стабильно.

Если там что-то будет происходить даже по их меркам из ряда вон выходящее, то возможно какое-то изменение и произойдет. Но на данный момент я никаких предпосылок для этого не вижу», – заключил Гаспарян.