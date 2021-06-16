Россия – Финляндия: такой футбол нам не нужен. А сборная?

16.06.2021, Москва, Платон Беседин

Сегодняшняя игра футбольной сборной России, несмотря на победу над финнами со счетом 1:0, не впечатляет.

К такому выводу приходит российский писатель и постоянный автор «ПолитНавигатора» Платон Беседин.

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Россия победила Финляндию. Вымучила, выстрадала эту победу – и, пожалуй, давно уже мы не видели от сборной настолько трусливой игры. Впрочем, к её общей блеклости российские болельщики давно привыкли.

Первый тайм против финнов шла абсолютно равная игра, нарушил её разве что гол Миранчука после скидки Дзюбы. Во втором тайме Россия старалась действовать на контратаках – получалось так себе. Финнам же очевидно не хватало мастерства в завершающей фазе атаки.

В целом же происходящее лучше всего описывается известной фразой Валерия Карпина: «Игра была равна, играли два …». Ну, вы поняли. Да, есть результат, но и тот шаткий, а вот общее чувство от сборной… тоска и печаль.

Да, конечно, можно говорить, что общий уровень сборных выровнялся. Что это уже не та сборная Финляндии, что десять лет назад. За неё выступают серьёзные игроки. Вот только отменяет ли это одного просто факта: если практически все сборные подтянулись, то почему Россия так деградировала? Можете ли вы назвать команды, которые падают на дно так же стремительно?

Проблема в том, что независимо от результата матча с Финляндией, игра сборной оставляет много вопросов. И их появляется ещё больше, когда начинаешь анализировать, зная ситуацию, то, что происходит в нашем футболе.

Фактически игроки, что называется, варятся в собственном соку – у них нет спортивной конкуренции, а, следовательно, нет профессионального развития. В Европе игроки реально борются за место в основе клуба, сборной. Здесь же совсем иная история: талантливый молодой россиянин едва ли не априори получает место в составе клуба, потому что действует лимит на иностранцев. Есть российский паспорт – есть место в клубе – есть зарплата. В результате ничего не добившийся игрок в 20 лет получает зарплату, как минимум, в несколько сотен тысяч евро в год. В сборную же попадают через агентские интриги – что тоже не секрет.

Ясно, что после такого российские игроки не рвутся за рубеж. Те, кто уезжает – исключения; люди, реально борющиеся за футбол в себе. Головин, Миранчук, но они выступают там не на первых ролях. Некоторые же просто окончательно превращаются в посмешище – вроде Александра Кокорина в «Фиорентине».

От этого, впрочем, не выигрывает и сам чемпионат России. Потому что конкуренция в нём опять же преимущественно ведётся не по спортивным принципам, а закулисными методами. Отсюда странная бюрократия, дикие коррупционные скандалы, судейский беспредел. Подчас кажется, что задача руководства не усилить собственно чемпионат, воспитывая всё новых и новых игроков, а обеспечить достойные результаты узкого числа клубов (прежде всего, петербургского «Зенита»). Как результат – провал за провалом наших клубов в европейских турнирах.

Сегодня мы вновь увидели, что сборная исчерпала себя. Несмотря на победу. Сколько ещё будут продолжаться эти мучения? Как их прекратить? И вот тут мы имеем «вилку». С одной стороны, хочется желать сборной максимального успеха, а с другой – как бы это сейчас ни прозвучало, чем громче будет провал, тем скорее мы начнём делать системные выводы, потому что проблемы фундаментальны. А иначе – падение будет продолжаться. Простите, но такой футбол нам не нужен.