Россия формирует на Харьковщине полноценный фронт со всеми составляющими – Хайруллин

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Россия создает на Харьковском направлении мощный полноценный фронт, который будет таким же укрепленным, как и на Запорожском.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хайруллина, на этом фронте будет и авиационная, и артиллерийская группировки.

«Сейчас произойдет следующий качественный скачок в постоянном давлении. Наши открыли новый участок фронта – Харьковский. Пока он второстепенный, но он носит все признаки, что там будем выстраивать такую же полноценную линию фронта. Я, к сожалению, не могу рассказывать, но я вижу по тому, что происходит на фронте, что перед моими глазами мелькает, я могу судить о том, что происходит. В общих чертах можно сказать, что наши формируют такую же мощную линию фронта, как на Запорожье… Там будет полноценная артиллерийская группировка, полноценная авиационная группировка и полноценная группировка техники. Сейчас происходит, скажем так, выход основной составляющей на этот фронт», – заявил Хайруллин.