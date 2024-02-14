Россия формирует сразу два «котла» для ВСУ в Авдеевке – украинский эксперт

Сразу два «котла» создают российские военные для ВСУ в Авдеевке.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из таких «котлов», по информации Старикова уже фактически сформировался на севере населенного пункта.

«В этом месте находится так называемый ресторан «Бревно», от которого отходит дорога, которая ведет… главная логистическая дорога для нашего района. В итоге они уже разрезали эту дорогу, а теперь идут вниз.

Получается, север уже отрезали, выйти нам отсюда уже будет невозможно. (Режут, чтобы) окружить, взять в оперативное окружение или в котел. Так вот, пока авдеевский коксохим не в котле, но они уже так пойдут, здесь они закрывают нас – и образуется еще один котел. Вот здесь находится так называемый район Зенита и Чебурашка, то есть два укрепрайона», – отметил Стариков.