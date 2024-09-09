Россия формирует условия для атаки на Покровск широким фронтом – Луценко

Российская армия приостановила наступление на Покровск для того, чтобы взять Селидово.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эвакуируются предприятия, государственные учреждения, город срочно пытается догнать то, что должно было быть сделано еще пять месяцев назад после падения Авдеевки. А именно – фортификационные линии, которые едва заметны вокруг города. В глубину от Покровска на 8 километров стоит враг, также горячие бои идут по всей линии возле Курахово, Селидово. Пока что возле Покровска относительная стабилизация, о чем нам говорил главком, только потому, что россияне сконцентрировали все свои усилия на взятии Селидово, который является ключевым узлом для того, чтобы до Покровска дойти не по одной линии, а целым широким фронтом.

Там сейчас идут серьезные бои, работает наша арта, работают наши FPV, наша героическая пехота. Все, что могут, ВСУ делают, но вынужден сказать, что город и вообще все это направление очень слабо фортифицировано, и это большая проблема», – заявил Луценко.