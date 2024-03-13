Россия формирует условия для масштабного наступления – Карасев

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Россия снизила темп наступления и ударов по Украине, готовясь к грядущему широкомасштабному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспонндент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, сейчас ВС РФ уделяют больше внимания уничтожению украинских комплексов ПВО и РСЗО на передней линии фронта, чтобы во время наступления российская авиация работала более свободно.

«Русские сбавили темп, хотя, считаю, это временно. Не потому что у них сил нет – они готовят наступление, поэтому эти все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее – может быть, распиаривают, конечно, но, вроде, подтверждают и западные военные эксперты.

Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать. Надо будет переводить, где-то оголять, например, в городах где военно-промышленные предприятия или какие-нибудь стратегические объекты, перевозить на фронт», – сказал эксперт.

«Ну а важно это, потому что тогда самолеты, которые сбрасывают корректирующие крылатые бомбы, они же за 60 километров до цели – не достают традиционные ПВО, только Patriot. Значит, они готовят. Я думаю, после 17-го они начнут, может быть, чуть позже. Наверное, еще подсушить надо грунт, потому что пока, конечно, в этой мокроте вряд ли хорошее наступление будет», – заявил Карасев