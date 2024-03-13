Россия формирует условия для масштабного наступления – Карасев

Анатолий Лапин.  
13.03.2024 15:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1319
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия снизила темп наступления и ударов по Украине, готовясь к грядущему широкомасштабному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспонндент «ПолитНавигатора».

Россия снизила темп наступления и ударов по Украине, готовясь к грядущему широкомасштабному наступлению. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Карасева, сейчас ВС РФ уделяют больше внимания уничтожению украинских комплексов ПВО и РСЗО на передней линии фронта, чтобы во время наступления российская авиация работала более свободно.

«Русские сбавили темп, хотя, считаю, это временно. Не потому что у них сил нет – они готовят наступление, поэтому эти все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее – может быть, распиаривают, конечно, но, вроде, подтверждают и западные военные эксперты.

Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать. Надо будет переводить, где-то оголять, например, в городах где военно-промышленные предприятия или какие-нибудь стратегические объекты, перевозить на фронт», – сказал эксперт.

«Ну а важно это, потому что тогда самолеты, которые сбрасывают корректирующие крылатые бомбы, они же за 60 километров до цели – не достают традиционные ПВО, только Patriot. Значит, они готовят.

Я думаю, после 17-го они начнут, может быть, чуть позже. Наверное, еще подсушить надо грунт, потому что пока, конечно, в этой мокроте вряд ли хорошее наступление будет», – заявил Карасев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть