Россия форсирует испытания комплекса, поставившего на уши Пентагон

25.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

В 2015 году во Всемирной Паутине был впервые опубликован рендер пусковой установки П222 дальнего эшелона действия перспективной российской системы противоракетной обороны А-235 (опытно-конструкторская разработка «Нудоль», раннее название – «Самолёт М»). Источником изображения стала фотография страницы корпоративного календаря концерна «Алмаз-Антей».

Сказать, что первая визуализация «Нудоль» вызвала острый интерес у любителей военной техники и специалистов, всё равно что не сказать ничего. Комплексы ПРО космического назначения и в наше время – изделия штучные, чертовски дорогие, обладать которыми узкий клуб сверхдержав – СССР (и Российская Федерация, как его преемница) и США. А с недавних пор, и Китай.

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Как описывают проблему создания эффективной системы ПРО учёные, поражение боеголовок на маршевом участке полёта, т. е. после отделения их от ракеты, сродни задаче снайперского попадания пулей в другую пулю, летящую ей навстречу.

США начали обновление своей ПРО в 1999 году и в настоящее время оснастили её комплексами Aegis, THAAD и GBMD (наземными комплексами перехвата ракет на среднем участке траектории).

Наиболее точными и эффективными системами считаются Aegis и THAAD.

Стоящие на боевом дежурстве российские комплексы ПРО «Амур», разработанные и развёрнутые ещё в СССР, имеют один существенный недостаток: их антиракеты 53Т6 не относятся к классу высокоточных и используют для надёжного перехвата боеголовок противника исключительно ядерные заряды. Гораздо более современные антиракеты (начало разработки – 1999 год) THAAD, благодаря высокой точности, оснащаются боевой частью с кинетическими поражающими элементами. Правда, американские антиракеты при этом имеют «атомную» цену в $30 млн всего за одну ракету.

Тем не менее противоракеты 53Т6 (по натовской кодификации Gazelle), в состоянии перехватывать баллистические ракеты противника и их головные части, летящие со скоростью до 6-7 км/с на высоте от 5 километров до границ ближнего космоса (100 – 150 км). По ряду параметров эти не очень новые ракеты до сих пор не имеют аналогов в мире, а по переносимым нагрузкам и тяговооруженности они более чем в 1,5 раза превосходят лучшие иностранные образцы и находятся в постоянной боевой готовности к боевому применению. «Газели» готовы к использованию в течение всего срока эксплуатации без осуществления подготовительных технологических работ и в любых климатических условиях. По данным разработчиков «Амура», система работает полностью в автоматическом режиме, включая обнаружение и распознавание целей. Противоракеты комплекса способны поражать низкоорбитальные спутники вероятного противника, а также боевые блоки МБР, исключая их детонацию.

Система А-135 состоит на вооружении 9-й дивизии ПРО (поселок Софрино-1). В этом же месте располагается уникальная РЛС «Дон-2Н», в задачи которой, помимо обнаружения атак вражеских МБР и наведения на них противоракет комплекса, входит контроль космического пространства. Так, в ходе российско-американских учений, в рамках которых проверялась способность аппаратуры засекать сверхмалые цели, только РЛС «Дон-2Н» смогла обнаружить, а затем и построить траекторию полета для малого космического объекта диаметров всего 5 см на расстоянии в 1500-2000 км.

За работу РЛС «Дон-2Н» отвечает мощный вычислительный комплекс, построенный на базе 4-х отечественных суперкомпьютеров «Эльбрус-2». Вне всяких сомнений, «Дон-2Н» возьмёт на себя функции глаз и ушей и для перспективной системы ПРО А-235. Правда, для этого комплексу предстоит пройти перевооружение на суперкомпьютеры «Эльбрус-3М». Для военных целей на базе процессора «Эльбрус-3М» собираются 64-процессорные системы с тем же названием.

По информации из открытых источников со ссылкой на командующего войсками ПВО и ПРО России генерал-майора Андрея Дёмина, работы по модернизации «Дон-2Н» уже дают свои результаты: эффективность работы РЛС повышена в два раза.

С первых упоминаний о ведущейся разработке А-235 в 2010 году интерес к совершенно секретной российской противоракете только подогревался.

Известно, что система «Нудоль» предназначена для отражения ядерного удара на дальних подступах, и может размещаться не только на земле, но и в космосе. Это уникальный комплекс, влияющий на расклад сил (без преувеличения) в планетарном масштабе. Во всяком случае, наличие у России комплексов ПРО А-235 будет способно свести на нет все дорогостоящие ухищрения «мирового гегемона» по перехвату стратегической инициативы и последующего ядерного шантажа.

Что известно о комплексе «Нудоль» на сегодняшний день? Не очень много и очень приблизительно.

Как было сказано выше, система А-235 «Нудоль» идёт на смену системе ПРО А-135 «Амур», вставшей на боевое дежурство в 1990 году. Однако «Нудоль» будет обладать более развитыми способностями по перехвату баллистических ракет и спутников вероятного противника.

Предположительно, наведение ракет комплекса на цель будет командным, возможно, на конечном этапе планируется использование головки самонаведения. При этом в системе ПРО А-235 будут задействованы РЛС «Дон-2Н»/5Н20 и полигонная РЛС «Дон-2НП/5Н20П с обновленной программно-аппаратной частью В целом же работа системы наведения противоракет комплекса А-235 на цель будет аналогична существующей системе ПРО А-135. Есть данные, что в системе ПРО А-235 будут использоваться двухступенчатые противоракеты, оснащаемые как осколочно-фугасными (кинетическими), так и ядерными боевыми частями. За разработку противоракет отвечает екатеринбургское КБ «Новатор». Транспортно-пусковой стакан и транспортно-пусковой контейнер для новых ракет будут выполнены из стеклопластика. Их разработкой и производством занимается ОАО «Авангард».

Тягач, предположительно от комплекса “Нудоль”.

Предполагается, что связка «Нудоль» с ЗРК С-500, не только раскроет современный противоракетный «зонтик» над Москвой, но и ляжет в основу эшелонированной системы воздушно-космической обороны России и её союзников.

Высокий уровень секретности вокруг А-235 приковывает к системе повышенное общественное внимание. Основными источниками информации о ней служат западные СМИ, ссылающиеся на данные разведки и даже снимки коммерческих спутников. Но даже «данные разведки» носят весьма и весьма расплывчатый характер.

Судя по российским источникам, комментарии командующего ПВО и ПРО РФ генерал-майора Деева появились сразу же после сообщений западной прессы о начале испытаний российских противоракет в 2016 году и утечку в СМИ фотоснимков, на которых предположительно был запечатлена самоходная пусковая установка противоракет П222.

У американцев, комплекс «Нудоль» проходит под обозначением PL-19, что расшифровывается, как «неустановленный объект, обнаруженный на полигоне Плесецк-19».

Буквально на днях в интернет просочились спутниковые снимки стартовых площадок космодрома Плесецк с размещёнными на них машинами, похожими на самоходные пусковые установки. Ранее на этих площадках располагались космические ракеты «Циклон».

Снимок из космоса. Космодром Плесецк, январь 2019.

Судя по спокойной реакции Минобороны РФ, начиная с весны прошлого года наличие пусковых установок на позициях не скрывается от спутников дистанционного зондирования Земли: не используются средства маскировки, пусковые установки не покидают позицию на время пролета спутников. Общее количество пусковых установок на имеющихся в открытом доступе фотографиях из космоса, предположительно, не превышает четырех единиц.

Косвенным подтверждением испытаний А-235 может служить размещение СПУ на площадках, где раньше находились «циклоны». Эти ракеты использовались не только для вывода на орбиту спутников, но и в рамках испытания систем ПРО – истребителей спутников. Последний запуск «Циклона-3» с Плесецка состоялся ровно 10 лет назад – в конце января 2009 года. И нового старта уже точно не будет, поскольку «циклоны» являются детищем днепропетровского КБ «Южное» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Изучившие снимки эксперты считают, что строительство стартовых площадок начато в конце 2015 – начале 2016 года, к лету 2017-го западная площадка была готова, а несколько позже – и восточная. Вокруг площадок видна подготовка к масштабному строительству инфраструктуры, производится вырубка леса и подготовка строительных площадок для сооружений, отсыпаются дороги и т. д.

Снимок из космоса. Космодром Плесецк, весна 2018.

В общем, Минобороны РФ шлёт сигнал «нашим партнёрам» в стиле знаменитой телеграммы Рабиновичу от Цукермана: «начинайте волноваться тчк подробности письмом».

Для справки: Нудоль – название реки и посёлка в Клинском районе, вблизи автодороги А108, примерно 28 км к юго-западу от Клина.