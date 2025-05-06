Россия гордится победами, от либералов толку не будет, – иудушка Казарин-младший

Население России гордится лидерами, которые помогали государству прирастать территориями – нет никаких шансов на то, что к власти придут либералы, как и на то, что сами российские либералы не настроены имперски.

Об этом в эфире видеоблога «Ukraїner» заявил бывший крымский журналист, уехавший в Киев после воссоединения полуострова с Россией и примкнувший к ВСУ после начала СВО, Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень уверен в том, что российский либерализм — это будет следующая стадия существования российского государства. Ну, представьте себе, у вас есть государство, где разрушены суды, где нет свободной прессы, где люди в течение 25 лет привыкли присягать начальнику просто из-за того факта, что он начальник, они не привыкли к откровенности, они говорят то, что от них ожидает кто-то наверху. Это страна, в которой нет разделения между региональной властью и центральной и так далее. Это такой звенящий от напряжения столбик, централизованный.