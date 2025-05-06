Россия гордится победами, от либералов толку не будет, – иудушка Казарин-младший
Население России гордится лидерами, которые помогали государству прирастать территориями – нет никаких шансов на то, что к власти придут либералы, как и на то, что сами российские либералы не настроены имперски.
Об этом в эфире видеоблога «Ukraїner» заявил бывший крымский журналист, уехавший в Киев после воссоединения полуострова с Россией и примкнувший к ВСУ после начала СВО, Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не очень уверен в том, что российский либерализм — это будет следующая стадия существования российского государства. Ну, представьте себе, у вас есть государство, где разрушены суды, где нет свободной прессы, где люди в течение 25 лет привыкли присягать начальнику просто из-за того факта, что он начальник, они не привыкли к откровенности, они говорят то, что от них ожидает кто-то наверху. Это страна, в которой нет разделения между региональной властью и центральной и так далее. Это такой звенящий от напряжения столбик, централизованный.
Что заставляет нас думать, что в таких условиях будет спрос на либерализм, на либеральные идеи, на демократию, на деколонизацию, на то, чтобы отказаться и переосмыслить собственное прошлое? Сказать о том, что все, чем вы гордились в русском коллективном сознании, что главнейшие правители – это те, что увеличивали территорию России: Иван Грозный, завоевавший Новгород, Петр I, Сталин и так далее – что нас заставляет думать, что вдруг произойдет какое-то переосмысление?
Тем более, что и современные русские либералы, если мы говорим о Навальном, окружении, Михаиле Ходорковском, они все равно имперцы. Они просто говорят, что Путин все делал неправильно, а надо было через экономику, а не через боевые действия завоевывать соседей. И поэтому у меня нет особых иллюзий относительно них», – заявил Казарин.
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