Россия готова дать самый решительный отпор интернет-корпорациям – Захарова

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Если транснациональные интернет-гиганты продолжат вести антироссийскую политику и не вернутся в правовое и нравственное русло, Москва будет вынуждена применить самые жесткие меры для своей защиты.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда всё только начиналось с социальными сетями, интернет платформами, видео хостингами, всем было интересно в это играть и зарабатывать деньги, потому что деньги являются очень важным фактором во всей этой истории, всем было не до этого: «Подумаешь правила сообщества, они за рамки не выходят». Все начали в это играть, продвигать контент, зарабатывать деньги.

Потом вдруг все поняли, что на наших глазах появляются монстры. Но пока эти монстры были дружелюбными, они были большими, у них был большой круг охвата, но при этом они не нападали и не угрожали, более-менее они играли по традиционным правилам и никому не подчинялись, эти правила были схожи с тем, к чему мы все привыкли», – сказала она.

Однако, по её словам, интернет-гиганты не только получили возможность влиять на жизнь каждого человека, но и оказались тесно связанными с технологиями слежки западных стран и транснациональных корпораций. Фактически, они получили возможности, немыслимые ни для одного государства в мире.

«И самое главное, они не подпадают ни под какое законодательство – ни под наднациональное, ни под внутринациональное», – добавила Захарова.

Затем крупные сетевые компании начали вмешиваться во внутриполитические дела других государств, проводить политику русофобии и разделения общества.

«Встал вопрос: что с этим делать. Они не подпадают ни под какое законодательство – ни под имеющееся международное законодательство, они не подпадают под наше национальное законодательство. Потом началась активизация на этом направлении, большое спасибо Роскомнадзору и нашим законодателям, которые объединились, потому что законодательная власть не может быть в отрыве от исполнительной, особенно, когда идёт «информационное цунами». Это не просто вмешательство, а управление внутриполитическими процессами, за счёт частных компаний, при использовании соответствующих технологий», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эту проблему необходимо решать, и здесь недопустимо проявлять излишний либерализм и демократизм.

«Помыслы у нас должны быть светлыми и высокими, при этом, мы должны думать о себе. Потому что – невозможно допустить ситуацию, при которой мы будем исходить из высоких идеалов, а наши партнёры будут делать всё в практическом плане для того, чтобы с одной стороны защищать себя, а с другой нападать на нас. Поэтому формула здесь простая: если все возвращаются к концепции примата свободы – мы к этому не просто готовы, мы в этом уже сумели находиться. Но если мы видим результаты этой деятельности, играем с людьми, которые нарушают эти правила, то конечно нужно защищаться и защищать себя», – заключила она.