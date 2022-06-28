Россия готова допустить иностранные суда в Одессу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на высокопоставленный информированный источник, пишут «Известия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Отмечается, что в ходе встречи будет обсуждаться исключительно вопрос вывоза зерна, поскольку договариваться о мире Украина отказалась еще в апреле.

Собеседник издания уточнил, что РФ и Турция согласовывают схему прохода в черноморские порты иностранных кораблей для вывоза зерновых, поскольку мощностей украинского флота и находящихся в этих портах иностранных судов может не хватить.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле», – сказал источник.

Его слова косвенно подтвердил и бывший заместитель главы МИД РФ, руководитель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают», – подчеркнул Карасин.

По его словам, объем зерновых Украины «‎‎не так значителен, как пытаются изобразить на Западе — всего лишь 1% мирового объема производства».