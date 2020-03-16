Россия готова к изоляции

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

На фоне набирающего темпы мирового экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса, Россия выгодно выделяется своим опытом самообеспечения и существования в изоляции.

Об этом на пресс-конференции заявил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И психологический, и экономический фон свидетельствуют о том, что большой кризис, о котором начали говорить после 2012 года, он уже начался. Что для России? Здесь есть два фактора. Первый, к сожалению, никто его не списывал, это то, что Россия глубоко погружена в международные экономические связи, и, конечно же, этот кризис не может не сказаться на очень открытой экономике России. То есть, он, безусловно, будет иметь и для России негативные последствия.

Но есть и положительный фактор, он заключается в том, что Россия, которая в течение длительного своего исторического периода находилась в определённой изоляции, я имею в виду Советский Союз, поправку Вэника-Джексона и другие ограничения, она, в общем-то, имеет определённый опыт и определённую возможность, большая самообеспечивающаяся страна, она имеет возможность существовать как отдельный экономический континент, находясь в определённой самоизоляции. Это внушает определённый оптимизм.

И, самое главное, мы как никакая другая страна, может, за исключением Северной Кореи и Кубы, готовы к такого рода изоляции, она, в общем-то, нас не страшит. Поэтому я считаю, что это положительный фактор, который нам поможет пережить международный экономический кризис», – рассказал Калашников.

«Вопрос другой: кто будет конкурентоспособным после кризиса? Начинается новая эпоха, кризис – это просто болезнь. Вот, когда весь мир, вся экономика переболеет, вопрос: а кто будет наиболее здоровый и приспособленный к новым реалиям, и это вопрос, не имеющий однозначного ответа», – добавил эксперт.