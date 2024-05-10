Россия готова к наступлению на Харьков – генерал Кривонос

Россия имеет все необходимое, чтобы организовать наступление на Украину со стороны Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Помимо денег, людей и времени на ее стороне играет опыт в переброске большого количества военнослужащих.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое мероприятие всегда зависит от трех вещей: время, люди и деньги. Давайте рассматривать это с точки зрения, есть ли это у русских? Время работает на них, деньги у них есть, люди у них есть. Теоретически они могут эти процессы организовать. На данном этапе то увеличение группировки в пограничной полосе на границе с Черниговской, Сумской и части освобожденной Харьковской области показывает, что есть увеличение людей в подразделениях Российской Федерации, что они проводят мощное фортификационное обустройство территории со стороны России и это отвлекает часть наших сил и средств», – сказал генерал.

«Русские пытаются ввести нас в заблуждение и оттягивают часть средств, которые мы могли бы активно использовать на фронте, на территории Донбасса и юга Украины. Нужно понимать, что русские за счет своей обученности и опыта, который они получили в предыдущие годы войны, и учений, которые они проводили еще до начала большой войны, имеют большой опыт в переброске сил и средств на нужные участки», – заявил Кривонос.