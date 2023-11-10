Россия готова к разрыву дипотношений с США – МИД РФ

Елена Острякова.  
10.11.2023 16:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Отношения России и США переживают острейший кризис, не имеющий аналогов в прошлом. РФ готова к «любому развитию событий».

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношения России и США переживают острейший кризис, не имеющий аналогов в прошлом. РФ готова...

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«Нам нужно тщательно калибровать и выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти. Мы этому строго следуем», – сказал Рябков.

По его словам, со стороны США наблюдается череда «безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только».

«Если смотреть под этим углом и видеть характерную для Вашингтона поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить все, что угодно. Может быть и понижение уровня, и разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен. Мы же не знаем, какие выводы делаются людьми, задающими тон в коридорах власти Вашингтона, из того, что нам кажется нормальным, естественным с точки зрения обеспечения наших национальных интересов и безопасности. Мы готовы к любому развитию.

Ничего обострять сами и сталкивать в пропасть наши отношения мы не будем, но отвечать на любые провокации и вызовы будем, в том числе, если нужно, и зеркально. Если есть альтернатива и интерес в другом, тогда ассиметрично, но любые враждебные действия всегда получат с нашей стороны ответ – в том или ином виде. Американцы это, я думаю, уже усвоили в достаточной мере, наблюдая насколько последовательно мы отстаиваем собственные интересы», – утверждает Рябков.

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