Россия готова к тектоническим сдвигам в мире – Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что мир стоит на пороге тектонических сдвигов.
Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает впечатление, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы на пороге не просто кардинальных перемен, а тектонических сдвигов, причем, во всех сферах жизни. Процессы набирают скорость стремительно по экспоненте. Игра без правил выглядит все более устрашающе», – сказал Путин.
Он считает, что в такой обстановке возрастает роль сильного государства.
«Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения их в 90-е годы», – отметил президент.
При этом он подчеркнул, что сила государства состоит «не в тотальном контроле и жесткости правоохранительных органов» и даже не «в мощи вооруженных сил и военного потенциала», а в доверии к нему со стороны граждан.
«Главное, чтобы государство и общество находились в гармонии», – подытожил Путин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.