Россия готова к тектоническим сдвигам в мире – Путин

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин считает, что мир стоит на пороге тектонических сдвигов.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает впечатление, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы на пороге не просто кардинальных перемен, а тектонических сдвигов, причем, во всех сферах жизни. Процессы набирают скорость стремительно по экспоненте. Игра без правил выглядит все более устрашающе», – сказал Путин.

Он считает, что в такой обстановке возрастает роль сильного государства.

«Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения их в 90-е годы», – отметил президент.

При этом он подчеркнул, что сила государства состоит «не в тотальном контроле и жесткости правоохранительных органов» и даже не «в мощи вооруженных сил и военного потенциала», а в доверии к нему со стороны граждан.

«Главное, чтобы государство и общество находились в гармонии», – подытожил Путин.