Россия готова начать наступление на Сумском направлении – Мосийчук

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Российская армия готова в ближайшие дни начать наступление на Сумском направлении. Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России неонацистского «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Мосийчука, и без этого ситуация на фронте для ВСУ негативная.

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«Ситуация на фронте не ахти. Фронт не сыплется, но вражеские войска продавливают линию фронта, и для ее удержания нашим военным приходится оставлять, медленно, часть населенных пунктов. Более того, скажу информацию, которую получил за несколько минут до нашего эфира: враг в течение двух-трех дней может осуществить наступление на Сумском направлении. Это информация от нашей разведки – то есть косвенные данные, полученные нашей разведкой, говорят о готовности врага начать наступательные действия на сумском направлении», – заявил Мосийчук.