Россия готова нанести Украине непоправимый и фатальный урон за попытку атаковать ее дальние тылы – эксперт

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 20:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1002
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В ответ на попытку ударить западным оружием вглубь территории РФ, Россия может и без ядерного удара нанести Украине непоправимый урон.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на попытку ударить западным оружием вглубь территории РФ, Россия может и без...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По словам эксперта, речь идет об ударах, от которых российская армия до сих пор воздерживалась – по мостам через Днепр и критическим объектам энергетики, газораспределения и инфраструктуре связи.

«Есть ответ асимметричный. Асимметричный ответ означает сделать что-то аналогичное, но по-другому. В первую очередь, это снятие самоограничений на удары по тем целям, которые еще пока на Украине не трогали. Это мосты через Днепр, банковская инфраструктура, инфраструктура связи, газоснабжение по всей Украине, а Украина вся на газе.

И я не буду углубляться – есть еще объекты, и их немало. Подавляющее их большинство входит в зону тактических ракет, не оперативно-тактических даже. Все это может перевести конфликт на еще более тяжелый уровень, но здесь, конечно, Россия может сказать: «Вы начали – мы отвечаем»…», – отметил он.

«То, что сейчас происходит с энергетикой Украины, – это совершенно очевидная подготовка к зимнему сезону, когда семьи украинцев, которые не выдержат тяжелых условий зимних, они будут вынуждены эмигрировать.

Еще совсем немного осталось, и Россия просто добьет эту очень уязвимую и зависимую систему энергоснабжения и теплоснабжения Украины. Тогда зима будет социально-экономической катастрофой, за которую придется кому-то отвечать, это огромные потери, страдания настоящие для гражданского населения – вот ответ, который закроет любую попытку бомбардировать Россию вглубь ее территории», – заключил Ширяев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть