Россия готова нанести Украине непоправимый и фатальный урон за попытку атаковать ее дальние тылы – эксперт

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В ответ на попытку ударить западным оружием вглубь территории РФ, Россия может и без ядерного удара нанести Украине непоправимый урон.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, речь идет об ударах, от которых российская армия до сих пор воздерживалась – по мостам через Днепр и критическим объектам энергетики, газораспределения и инфраструктуре связи.

«Есть ответ асимметричный. Асимметричный ответ означает сделать что-то аналогичное, но по-другому. В первую очередь, это снятие самоограничений на удары по тем целям, которые еще пока на Украине не трогали. Это мосты через Днепр, банковская инфраструктура, инфраструктура связи, газоснабжение по всей Украине, а Украина вся на газе. И я не буду углубляться – есть еще объекты, и их немало. Подавляющее их большинство входит в зону тактических ракет, не оперативно-тактических даже. Все это может перевести конфликт на еще более тяжелый уровень, но здесь, конечно, Россия может сказать: «Вы начали – мы отвечаем»…», – отметил он.

«То, что сейчас происходит с энергетикой Украины, – это совершенно очевидная подготовка к зимнему сезону, когда семьи украинцев, которые не выдержат тяжелых условий зимних, они будут вынуждены эмигрировать. Еще совсем немного осталось, и Россия просто добьет эту очень уязвимую и зависимую систему энергоснабжения и теплоснабжения Украины. Тогда зима будет социально-экономической катастрофой, за которую придется кому-то отвечать, это огромные потери, страдания настоящие для гражданского населения – вот ответ, который закроет любую попытку бомбардировать Россию вглубь ее территории», – заключил Ширяев.