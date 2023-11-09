Россия готова обрушить на Украину не менее 800 ракет – спикер Воздушных сил ВСУ

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Запас высокоточных ракет разного типа в России составляет как минимум 800 единиц.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игната, ВС РФ сейчас наносят меньше ударов по украинским объектам, накапливая ресурс.

«Два месяца назад говорилось про 600 ракет этих разных. Можем их озвучить: «Кинжал», два типа Искандеров – М и К, Х-101, Х-555, «Калибр», – фактически шесть ракет, которые являются дальнобойными, высокоточными, которые нам могут угрожать с разных направлений и доставать в любую точку. Россия имеет еще другие ракеты – имеет «Ониксы», Х-59, Х-35 – это воздушного и наземного базирования, имеют Х-22, Х-32 – это то, что дополнительно есть, и есть ракеты С-300, которые бьют по земле. Не нужно забывать, что этими ракетами бьют по прифронтовым областям», – сказал спикер ВС ВСУ.

«Берем те, что назвали первыми. Если два месяца уже нет серьезных массированных ударов, есть точечные – это 2 – 5 ракет «Искандер-К», бывают и «Калибры», но не видели давненько ракет Х-101. Но есть не 100 в месяц, как это было два месяца назад, но есть несколько десятков тоже. Если брать во внимание данные, что 600 ракет было два месяца назад, сейчас уменьшилась существенно интенсивность обстрелов.

Соответственно, это тот период, два месяца, когда они могли накопить, как и говорили нам в ГУР, 100 ракет в месяц они могут производить. Вот вам и цифра, приблизительно 800 плюс, которые они смогли где-то поднакопить», – заявил Игнат.