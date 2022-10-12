Россия готова отказаться от поставок нефти на Запад
Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые ограничат цены не нее.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. За свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж? хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду», – сказал Путин.
Он считает, что ограничение цен вызовет их безудержный рост в мире, от которого пострадают беднейшие страны.
«Опыт разрушения у неолиберальных идеологов Запада уже есть, теперь взялись за свободу предпринимательства», – сказал Путин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.