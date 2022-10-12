Россия готова отказаться от поставок нефти на Запад

12.10.2022  15:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Энергетика


Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые ограничат цены не нее.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня  на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые ограничат цены не нее. Об...

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«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. За свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж? хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду», – сказал Путин.

Он считает, что ограничение цен вызовет их безудержный рост в мире, от которого пострадают беднейшие страны.

«Опыт разрушения у неолиберальных идеологов Запада уже есть, теперь взялись за свободу предпринимательства», – сказал Путин.

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