Россия готова ответить: Европа оказалась у пропасти большой войны

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 08:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Разрешение стран НАТО применять их оружие по «старым» территориям России ставит Европу пеерд катастрофическими последствиями. Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не игра в слова. Кремль решил провести подготовку и показать, что они готовы применять более сложное вооружение, не конвенциональное, уже не на театре действий на Украине, где просто разворачиваются действия, а предупредили тех, кто может наращивать технологический потенциал на Украине. Удары по центрам принятия решения, центрах координации, накопления вооружения и так далее. Верно же? Это звучало даже у Путина, если не ошибаюсь. Это шаги очень определенные. И в ответ теперь на эту демонстрацию, да, и на предупреждение о России, мы получили политические решения с разрешением вооружения. Это что означает? Мы реально сейчас находимся буквально на пороге, у пропасти европейской войны», – сказал Ермолаев.

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Разрешение стран НАТО применять их оружие по «старым» территориям России ставит Европу пеерд катастрофическими...


«Если идти дальше, то вопрос уже не о том, с какой территории началось. Когда это все полетит, уже поздно будет не то, что пить боржоми. Перекреститься не успеем. Тут не до шуток, и тут термин даже игра мускулами не подходит. Потому что вступают в силу алгоритмы, у которых нет стопа. Первое же использование сложного неконвенциального оружия, даже ТЯО, ведет за собой следствие, ответ, включение всей инфраструктуры стратегической безопасности с системами предупреждения и превентивных ответов на другие центры и пошло-поехало», – подытожил эксперт.

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