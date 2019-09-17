17.09.2019
 
Молдова, Россия, Экономика
Просмотров:

Россия готова превратить аграрную Молдову в «силиконовую долину»

Россия готова восстанавливать промышленный потенциал Молдовы, существовавший при СССР.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил торгпред России в Молдавии Владислав Дарвай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При прагматичном и позитивном подходе обеих сторон к развитию торговых отношений наши страны смогут добиться хороших результатов в восстановлении промышленных кооперационных связей, воссоздать отрасли промышленности, которыми когда-то славилась Молдавия. Это кишиневский «Счетмаш», когда-то собирал самые инновационные в СССР персональные компьютеры «Вектор». Машины успешно конкурировали с некоторыми западными моделями ЭВМ», – сказал Дарвай.

Он напомнил, что молдавские предприятия радиоэлектронной промышленности участвовали во всесоюзном проекте по разработке и созданию промышленного компьютера семейства СМ1800.

«Мы предлагаем сконцентрировать усилия наших стран на расширении сотрудничества в области стимулирования инвестиций в промышленности путем привлечения российских экономических агентов в качестве инвесторов и резидентов промышленных парков и свободных экономических зон Республики Молдова. Можно пойти дальше и создать особую экономическую зону, направленную на развитие информационных технологий, вплоть до совместного развития технологий искусственного интеллекта», – сказал Дарвай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть