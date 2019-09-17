Россия готова превратить аграрную Молдову в «силиконовую долину»

17.09.2019

Россия готова восстанавливать промышленный потенциал Молдовы, существовавший при СССР.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил торгпред России в Молдавии Владислав Дарвай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При прагматичном и позитивном подходе обеих сторон к развитию торговых отношений наши страны смогут добиться хороших результатов в восстановлении промышленных кооперационных связей, воссоздать отрасли промышленности, которыми когда-то славилась Молдавия. Это кишиневский «Счетмаш», когда-то собирал самые инновационные в СССР персональные компьютеры «Вектор». Машины успешно конкурировали с некоторыми западными моделями ЭВМ», – сказал Дарвай.

Он напомнил, что молдавские предприятия радиоэлектронной промышленности участвовали во всесоюзном проекте по разработке и созданию промышленного компьютера семейства СМ1800.

«Мы предлагаем сконцентрировать усилия наших стран на расширении сотрудничества в области стимулирования инвестиций в промышленности путем привлечения российских экономических агентов в качестве инвесторов и резидентов промышленных парков и свободных экономических зон Республики Молдова. Можно пойти дальше и создать особую экономическую зону, направленную на развитие информационных технологий, вплоть до совместного развития технологий искусственного интеллекта», – сказал Дарвай.