Россия готова спасти Ассанжа. Решение – за ним

Александр Ростовцев.  
05.07.2024 17:06
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Спецслужбы, США


Освобождение австралийского расследователя Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы произошло по инициативе «обкома», вот только властями США в данном случае двигал не гуманизм, а холодный расчет.

Находясь в тюрьме, Ассанж перенес инсульт, и его клиническое состояние было тяжелым. Его смерть в тюрьме могла сильно навредить избирательной кампании Байдена, в связи с чем и было принято решение отпустить его на свободу, через признание вины и на длинном поводке. По оценке западных СМИ, от 8 до 11% избирателей могли проигнорировать выборы президента США в знак протеста. Поэтому демократической (да и республиканской) камарилье меньше всего было нужно, чтобы Ассанж умер в британской или американской тюрьме.

Освобождение австралийского расследователя Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы произошло по инициативе «обкома», вот только...

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Справка: В США против Джулиана Ассанжа было возбуждено уголовное дело из-за публикации на сайте WikiLeaks служебных документов — о войнах в Афганистане и Ираке. По ряду обвинений, включая обвинения в шпионаже и публикации секретных материалов, ему грозило до 175 лет заключения, в то время как расследователь не признавал свою вину. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но в 2019 году взявшее власть марионеточное правительство Эквадора лишило его права на политическое убежище, в результате чего расследователь был выдан властям Великобритании.

Сделка Ассанжа с американской судебной системой дает США широкий простор для манипуляций. Расследователь все ещё выступает культовой фигурой для западной молодежи и целой армии левых активистов. Спецслужбы США, выбрав момент, вполне способны делать дозированные анонимные вбросы дезинформации в СМИ с намеком, что это дело рук «несгибаемого» Ассанжа.

Поэтому не случайно ряд депутатов Госдумы выдвинули предложение предоставить диссиденту политическое убежище в России.

Это даст возможность расследователю не только сохранить жизнь и свободу, но и расширить его потенциал информационной борьбы, а для нашей страны его переезд будет так же полезен, как и предоставление убежища Эдварду Сноудену.

«Ассанж сегодня является таким символом острия борьбы против монополии однополярного мира американского империализма. Рушится однополярный мир, по большому счету, вся гегемония Соединенных Штатов терпит крах, и как раз это символизирует то, что Ассанж выходит», – сказал коммунист Александр Ющенко.

Его коллега по Думе депутат Виктор Заварзин уточнил, что инициаторами приглашения Ассанжа в Россию могли бы выступить журналистские организации.

Итак, Ассанж на свободе, но вряд ли это конец его злоключений. Согласитесь: пока Ассанж находится в зоне влияния «Вашингтонского обкома», какой является Австралия, ему постоянно будет угрожать ликвидация или повторный судебный процесс с многолетним тюремным сроком в финале. Особенно после завершения президентской гонки в США.

Наша страна готова принять австралийского диссидента. Готов ли Ассанж сделать решительный шаг?

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