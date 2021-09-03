Россия готова спасти Европу от энергетического кризиса

03.09.2021 17:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Поскольку европейские газовые хранилища до сих пор заполнены только на 60%, этой зимой ЕС может столкнуться с энергетическим кризисом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Российского газового общества Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже начало сентября. А в конце октября – начале ноября начинается период отбора. Закачки осталось всего полтора-два месяца, а хранилища заполнены всего на 60 процентов. Общий объём хранилищ – порядка ста миллиардов кубов. То есть, надо докачать ещё сорок миллиардов кубов. Это очень много. Я сомневаюсь, что европейцы сумеют заполнять хранилища до ста процентов. Соответственно, надо прогнозировать, какой будет спрос зимой, будет ли зима холодной. И надо понимать, что если хранилища не обеспечат покрытие сезона, то это приведёт к очень высоким ценам. К этому надо готовиться», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия готова сесть за стол переговоров и обеспечит нормальные поставки, однако для этого Европе необходимо отказаться от русофобии.

«Европейцы должны озаботиться надёжным энергообеспечением в этот зимний период. Всё это решаемо с точки зрения обеспечения надёжного газоснабжения. Но европейцы должны перестать вести непонятную политику в отношении России, а сесть за стол переговоров, предметно переговорить и решить эти проблемы на перспективу. А не шантажировать всю Европу газом из России», – резюмировал Завальный.