«Россия готова войти в общеевропейскую армию»

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия может войти в единое европейское пространство, но лишь в том случае, если там не будет «править» США.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, объединение Европы от Лиссабона до Владивостока может начаться уже в обозримом будущем.

«Путин – приверженец большой Европы, он сам хочет, чтобы Россия была частью этой Европы. Поэтому я не удивлюсь, если в дальнейшей дискуссии, конечно, не сейчас, но подождем пару лет и тот же Путин или другой российский лидер сделает очень интересное, заманчивое предложение, что и Россия готова войти в эту общеевропейскую армию, если она будет европейской и Россия будет тоже частью Европы”, – сказал политолог.

При этом, мотивацией для такого объединения Рар назвал рост панисламистского экстремизма, угрозу со стороны мигрантов и рост численности населения в Африке, которое устремится в Европу.

“Мы о совсем других вызовах начнем говорить и когда эти вызовы станут опасными и заметными, тогда европейские и русские политики спохватятся и поймут, что не смотря на разногласия, будут не то, что забыты, но уйдут на второй план. На первый план уйдут проблемы конфликта Север-Юг. Тогда, я уверен, Европейский Союз с Россией начнет обдумывать стратегическое партнерство и можно выстроить общее пространство от Лиссабона до Владивостока», – добавил политолог.