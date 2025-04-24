Россия готовит армию к войне пятого поколения – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.04.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия быстро создаёт армию пятого поколения, оснащая её новым вооружением и открывая военные училища по всей стране.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия быстро создаёт армию пятого поколения, оснащая её новым вооружением и открывая военные училища...

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«Русские удвоили количество средств поражения, связи, РЭБ и радиоразведки. То есть, они начали переходить уже на войну пятого поколения, переводить войска. Второе. В ВПК у них работает 400 предприятий на 2-3 сменной работе. Это серьезно.

Изучают опыт применения, тактико-технические характеристики. В том числе Путин заявил, что опыт российско-украинской войны изучают во всех генеральных штабах всего мира.

Следующее. Необходимо переводить боевую и военную технику к опыту ведения боевых действий, обновлять учебные программы военных училищ. Значит, будет подготовка военных училищ, уже пилоты в малом воздухе, то есть уже совершенно другие специальности в академиях», – сказал Стариков.

«Перерабатывают боевые уставы. И глобальные тенденции развития военной технологии, прогнозированного пути развития, потенциальный военный конфликт, потенциальные военные конфликты.

Открываются новые военные училища. В Омске сначала закрыли, сейчас заново открывают. Это училище будет готовить для Центрального военного округа. По всей видимости, в каждом военном округе будет своё училище», – добавил он.

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