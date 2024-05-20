Россия готовит два котла для ВСУ – Чаплыга

То, что происходит сегодня в Харьковской области – это лишь «первый акт», далее войска РФ будут обходить Харьков через Сумскую область и одновременно создадут еще один котел на юго-востоке.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил такой же эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они решили сделать плацдарм для того, чтобы реализовать потом план по обходу Харькова, причем, с захватом части Сумской области, вполне возможно, даже с Сумами. Они хотят обойти укрепления, которые у нас есть, обрезать поставки. Они делают «подушку» с одной стороны, грубо говоря, а потом во втором акте они хотят закрыть крышку и таким образом создать некоторое ОРСХО, которое разрушать не хотят, военным образом заходить не хотят и надеются на то, что флаги внутри будут изменены автоматическим образом. После чего начать опять ту же песню, которая начиналась с «Минска-1», тут тайны большой нет», – сказал эксперт.

«При этом, формально Путин сказал как есть – брать Харьков они не будут. Но чего он не сказал? Он не сказал, что они хотят его обойти и сделать ОРСХО. Это то, о чем сказал Зеленский на днях, что это только первый акт. То есть, то, что происходит сейчас на границе между Россией и Харьковской областью. Это первый акт. И обязательно будет следующий, они хотят повторить то, что у них уже было два года назад. Я думаю, что они хотят повторить то, что было на «Минске-2». И они попытаются во втором акте через Сумскую область обойти и взять в мешок Харьков, чтобы сделать один котел. При этом, через Работино они хотят пойти вверх и сделать второй котел через Часов Яр, Работино и так далее», – заявил Чаплыга.