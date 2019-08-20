Россия готовит еще один подарок Севастополю

20.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Правительство РФ приняло распоряжение о создании в Севастополе художественной галереи. Документ от 9 августа 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Галерея будет организована в форме государственного бюджетного учреждения.

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Основными целями деятельности учреждения станут выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и коллекций. Министерству культуры РФ будут переданы полномочия учредителя галереи.

Для галереи будет построено отдельное здание. Видимо, имеется ввиду культурный кластер на мысе Хрустальный, который должен включать в себя Музей защитников обороны Севастополя 1941-1942 гг. (3 тысячи кв.м), Театр оперы и балета (1100 зрителей), Хореографическую академию (250 учащихся), Школу высшего театрального искусства (250 студентов), Художественную школу (300 человек в смену), а также корпус специализированного жилья.

Идея создания в Севастополе особого культурного пространства федерального значения была озвучена в августе прошлого года в время визита в город Владимира Путина.

Компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами, уже расчистила территорию на мысе Хрустальный. Предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд руб. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», основанный Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром.

До ввода в эксплуатацию нового комплекса галерея будет находиться в помещениях главного управления культуры правительства города.