Россия готовит к серийному запуску новые системы РЭБ для подавления вражеских дронов

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Спецоперация на Украине дает возможность увидеть не только сильные стороны российской армии, но и выявить направления перспективного развития, ведь технологии определяют современный военный контекст. По-настоящему революционную роль в нынешнем противостоянии сыграли беспилотники всех типов. Их создание, равно, как и создание средств противодействия БПЛА, стало одним из главных направлений инженерной мысли. Российские специалисты здесь шагнули далеко вперед – это отмечают даже представители вражеской стороны.

На днях на военном полигоне Раевский под Новороссийском состоялось первое крупное мероприятие этого года – выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны РФ. В нем приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, научный ководитель Технополиса – президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие представители отрасли.

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Им показали новые отечественные комплексы, которые позволяют бороться с беспилотниками самолетного, вертолетного и мультироторного типа, а также FPV-дронами. Они способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости.

Как сообщил Руслан Цаликов, часть из показанных устройств уже проходит апробацию в зоне СВО:

«ЭРА» стала связующим звеном между наукой, промышленностью и Вооруженными Силами. Мы проводим занятие на полигоне, потому что на предыдущих советах, которые проводились, были даны поручения. Эти поручения мы уже сегодня наблюдали на стадии реализации. На стадии или уже поставки в Вооруженные Силы, или на стадии подготовки к серийному, массовому производству».

Отдельное внимание уделяется вопросам автоматизации процессов поиска, идентификации, подавления и уничтожения БПЛА. Это, как отмечают специалисты, позволит увеличить дальность обнаружения и сопровождения целей, повысит вероятность их поражения, сократит время развертывания средств борьбы с беспилотниками и уменьшит количество задействованных в применении операторов.

«Успешное решение задач по разработке и применению средств борьбы с БПЛА во многом зависит от плотности и качества взаимодействия Минобороны, генеральных конструкторов и предприятий промышленности. Уже сейчас уровень партнерства в этих звеньях – очень высокий, но важно исключить любые факторы, которые могут помешать полной реализации имеющегося у нас потенциала», – подчеркнул Мантуров.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркивает, что сегодня борьба с беспилотниками является главным фактором на поле боя.

«Роль беспилотников совершенно новая на этой войне, соответственно, роль РЭБ – тоже. Сегодня главная задача – захватить воздушное пространство над полем боя, а для этого нужно создать единую систему, которая объединяла бы в себе и беспилотники, и РЭБ, при которой свои беспилотники должны летать, а все вражеские – подавляться и уничтожаться. Сейчас задача – не столько создавать отдельные образцы техники, которые, безусловно, важны, сколько создавать и интегрировать их в единую систему. Это – главная задача».

Эксперт также отмечает, что специалисты активно используют собственные разработки и изучают опыт применения западных образцов, которые передаются ВСУ и после неумелого использования попадают в руки российских военных:

«Любая трофейная техника позволяет определить те параметры, в которых она работает, ее предельные возможности и преимущества. Соответственно, и недостатки, которыми мы можем пользоваться. Но сама по себе западная техника не является показателем, потому что она тоже все время совершенствуется».