Россия готовит «котел» для ВСУ – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
24.06.2024 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


К осени этого года Россия пойдет на прорыв фронта и попытается взять в окружение крупную группировку ВСУ, чтобы принудить Украину к переговорам.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К осени этого года Россия пойдет на прорыв фронта и попытается взять в окружение...

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«Нельзя прозевать начало этого серьезного движения. Тут ведь, кто первый на велосипеде, на треке. Тут, кто первый будет наносить артиллерийские удары для пробивки фронта. Насколько я понимаю, как они говорят, они будут пытаться провести прорыв и взять группировку в окружение. Ну, типа Дебальцево и Иловайска.

Потому что само по себе пробивать – пробивается, окружается, потом несколько месяцев уничтожается, и в это время идут переговоры. Ну как «Минск-1» и «Минск-2», они об этом говорят. Возможно ли это? Возможно, потому что если будет дана команда, то потерять 10-30 тысяч убитыми, но пробить – это не проблема», – заявил Стариков.

 

 

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