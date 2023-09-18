Россия готовит кулак для разгромного удара по Украине – эксперт

Россия готовит ударный кулак для решительного разгрома ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, при этом предпосылок для начала контрнаступления ВС РФ не будет видно до самого его начала.

«Вероятность того, что наши Вооруженные силы начнут контрнаступление в ближайшее время с целью решительного разгрома ВСУ – есть, и она существенная, но она отнюдь не доминирующая. Но при этом я хочу сказать, что грамотно действующий командующий, – а я точно знаю, что командование российскими Вооруженными силами – это высокоподготовленные генералы – никогда не станет давать противнику повод подозревать о подготовке к наступлению.

Оперативная маскировка – это основа основ успеха в наступлении. Действовать так, как действовали ВСУ, которые за три месяца до начала своего наступления объявили время и место начала боевых действий, наши Вооруженные силы не станут.

Но по западным оценкам, что-то странное происходит, – с их точки зрения странное. В частности, российский оборонно-промышленный комплекс производит большое количество боевой техники и вооружения, и это вооружение и военная техника на фронте не появляется. Отсюда делает вывод Запад, что эти войска сосредотачиваются где-то в других местах. Я, как офицер, обладающий оперативно-стратегической подготовкой, могу предположить только одно – что они предназначены для создания крупномасштабного ударного кулака для каких-то решительных действий на определенном направлении», – заключил Сивков.