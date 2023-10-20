Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине

Россия заказала большое количество спутниковых снимков территории Украины и готовит масштабную комбинированную атаку. Целью будут украинские объекты инфраструктуры, транспортного и энергетического комплекса.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг на последней неделе заказал через коммерческие структуры огромное количество спутниковых снимков – нужно ожидать удары по объектам топливно-энергетического комплекса, в первую очередь, это будут подстанции, трансформаторные, распределительные, будут наноситься удары по элеваторам, уничтожать наши запасы зерна, а это экономика, наши деньги, бюджет, способность закупать нужное количество нашего вооружения для вооруженных сил», – сказал генерал.

«Я думаю, нужно усилить вопрос противовоздушной обороны наших железнодорожных мостов и аэродромы. Я думаю, что также пункты постоянной дислокации наших военных частей в тылу.

Потому что, что враг уменьшил количество ракетных ударов и воздушных ударов своими «Шахидами» – это показывает не то, что у него ресурсы закончились, а то, что он эти ресурсы накапливает, чтобы потом огромным количеством крылатых ракет и «Шахедов» прорвать возможности нашей воздушной обороны и наносить удары по вышеуказанным объектам. А ресурсов у них еще, к сожалению, много», – заявил Кривонос.