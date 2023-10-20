Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине

Анатолий Лапин.  
20.10.2023 11:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1064
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия заказала большое количество спутниковых снимков территории Украины и готовит масштабную комбинированную атаку. Целью будут украинские объекты инфраструктуры, транспортного и энергетического комплекса.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия заказала большое количество спутниковых снимков территории Украины и готовит масштабную комбинированную атаку. Целью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Враг на последней неделе заказал через коммерческие структуры огромное количество спутниковых снимков – нужно ожидать удары по объектам топливно-энергетического комплекса, в первую очередь, это будут подстанции, трансформаторные, распределительные, будут наноситься удары по элеваторам, уничтожать наши запасы зерна, а это экономика, наши деньги, бюджет, способность закупать нужное количество нашего вооружения для вооруженных сил», – сказал генерал.

«Я думаю, нужно усилить вопрос противовоздушной обороны наших железнодорожных мостов и аэродромы. Я думаю, что также пункты постоянной дислокации наших военных частей в тылу.

Потому что, что враг уменьшил количество ракетных ударов и воздушных ударов своими «Шахидами» – это показывает не то, что у него ресурсы закончились, а то, что он эти ресурсы накапливает, чтобы потом огромным количеством крылатых ракет и «Шахедов» прорвать возможности нашей воздушной обороны и наносить удары по вышеуказанным объектам. А ресурсов у них еще, к сожалению, много», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть