06.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, США

Россия готовит межпарламентский антиамериканский бунт


Межпарламентский союз готовит кампанию по противодействию США в ответ на отказ выдать визы ряду российских граждан, работающих в ООН, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке.

Об этом на встрече со студентами Севастопольского госуниверситета сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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«Это беспредельное нарушение собственных обязательств США перед международным сообществом. Мы сейчас будем устраивать в Межпарламентском союзе целую кампанию неповиновения «мягкой силе» США», – сказал Косачев.

Ранее он заявлял, что что уже рассматривается вопрос о переносе из США места проведения Пятого саммита спикеров Межпарламентского союза.

Как сообщал «Политнавигатор», сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева предложила инициировать перенос штаб-квартиры ООН с территории США.

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