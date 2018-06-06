06.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия готовит межпарламентский антиамериканский бунт

Межпарламентский союз готовит кампанию по противодействию США в ответ на отказ выдать визы ряду российских граждан, работающих в ООН, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке.

Об этом на встрече со студентами Севастопольского госуниверситета сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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«Это беспредельное нарушение собственных обязательств США перед международным сообществом. Мы сейчас будем устраивать в Межпарламентском союзе целую кампанию неповиновения «мягкой силе» США», – сказал Косачев.

Ранее он заявлял, что что уже рассматривается вопрос о переносе из США места проведения Пятого саммита спикеров Межпарламентского союза.

Как сообщал «Политнавигатор», сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева предложила инициировать перенос штаб-квартиры ООН с территории США.