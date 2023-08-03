Россия готовит наступление на Харьков, резервы уже подтянуты – Корчинский

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Россия готовит наступление на Харьковском направлении. Для этого уже переброшены резервы, которые могут быть задействованы и через Сумскую область, и с линии фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит наступление на Харьковском направлении. Для этого уже переброшены резервы, которые могут быть...

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По мнению Корчинского, под это наступление в Северную Корею ездил министр обороны РФ, который договорился о закупке артиллерийских стволов и боеприпасов.

«Москва готовит наступление на Харьковщину. Там не только стягивают войска – там уже есть, пока еще он находится на территории «эрэфии», уже подготовленный резерв, который будет перебрасываться. Возможно, будет действовать через фронт, возможно, будет действовать через границу. И оживление диверсионной активности как раз в Харьковской и Сумской области Украины указывает на то, что, возможно, будут действовать и через границу», – сказал боевик.

«В значительной степени, в связи с подготовкой этого наступления был связан визит Шойгу в Северную Корею на празднование очередной годовщины Чучхэ. В то же самое время там был министр обороны Китая.

Шойгу привез с собой 400 миллионов долларов на закупку артиллерийских снарядов и артиллерийских стволов. Договорился – артиллерийские снаряды будет поставлять Северная Корея для них, они и правда имеют дефицит по ним. А стволы, по которым они также имеют дефицит, будет поставлять Китай. И маркироваться они будут северокорейскими клеймами, но это поставки Китая», – заявил Корчинский.

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