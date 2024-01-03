Россия готовит наступление на Харьков, Сумы и Чернигов – Бортник

Ракетные и дроновые удары по Харькову свидетельствуют о том, что Россия готовится к наступательным действиям на данном направлении. Одновременно обстановка в Черниговской и Сумской областях становится опаснее, чем ситуация под Авдеевкой или на юге Украины.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьков, который просто утюжат со страшной силой, и мне искренне жаль харьковчан, там, наверное, самая сложная ситуация из больших городов Украины сложилась. С одной стороны, это тыловая база для боёв в Харьковской и Луганской областях на Купянском направлении, а с другой стороны Харьков может быть одной из важных целей для российских наступательных операций в следующем году. Россия пытается разрушить Харьков, разрушить его оборонные способности для того, чтобы, возможно, провести новую попытку захвата этого города. В целом эти удары – это ещё один маркер войны на истощение, где важнее стабильность тыла, способность платить налоги, производить всё, начиная от продуктов питания, заканчивая боеприпасами. Тем более что ставка сейчас делается на внутреннее украинское производство, в силу проблем с нашими западными партнёрами. И Россия пытается разрушить стабильность, разрушить тыл, создать тяжёлую гуманитарную ситуацию, чтобы население снова поехало, чтобы население разочаровалось, чтобы общество не имело возможности помогать вооружённым силам. Это попытка разрушить нам тыл, который в войне на истощение играет решающую роль. У кого первого падёт тыл, тот, безусловно, проиграет эту войну», – заявил Бортник.

При этом он отметил, что существует опасность не только на Харьковском направлении.

Так, эксперта попросили прокомментировать словам главы ОВА Черниговской области Вячеслава Чауса о том, что Россия способна за 1-3 недели сформировать достаточный контингент для повторного вторжения. Бортник отметил, что в той же ситуации находятся и Сумы.

«Черниговское и Сумское направления сейчас стратегически наиболее опасны. Они более опасны, чем ситуация под Авдеевкой или на юге. Потому что на этих направлениях нет столь подготовленных войск, накопленных резервов для обороны. О том, что российские войска могут зайти через эти территории, в военных кругах идут разговоры как минимум с весны. Да, там построены какие-то линии укреплений, проведено якобы хорошее минирование, но угроза остаётся большой, особенно для Сум. Для Чернигова чуть меньше, есть опыт, а Сумы очень близко к границе и невыгодно расположены, по большому счёту. Сама граница в этом регионе превратилась в тёплую линию фронта. Тут может быть вопрос привлечения внимания к ситуации в области, попытка лоббировать выделение дополнительных средств и ресурсов для подготовки к обороне – тут всё логично, почему так говорит руководитель области. Риск существует, хотя, я думаю, что это не риск этой зимы. Раньше, чем до конца зимы, Россия не будет иметь достаточно сил для такого вторжения», – резюмировал политолог.